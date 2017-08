Paula Rotta deixa diretoria de RI da Cosan Logística

São Paulo – A diretora de Relações com Investidores (RI) da Cosan Logística, Paula Kovarsky Rotta, renunciou ao cargo, segundo ata da reunião do conselho de administração, enviada na manhã desta quinta-feira, 31, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em seu lugar, o conselho elegeu Guilherme Lelis Bernardo Machado, com mandato até o dia 22 de março de 2019. Machado assumirá também o cargo de membro do comitê de divulgação e negociação da companhia.