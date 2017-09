Patagonia lança loja online para revenda de roupa usada

São Paulo – Referência em sustentabilidade no mercado de roupas, a empresa de artigos esportivos americana Patagonia apresentou nesta semana mais uma investida para fazer as pessoas repensarem sua relação com a moda.

A marca lançou uma plataforma para venda e reparo de artigos e equipamentos usados. Na loja online Worn Wear, é possível encontrar peças com preço reduzido, porém com qualidade e funcionalidade garantidas.

Funciona assim: os clientes levam seus artigos usados para os pontos de coleta nas lojas da marca e, em troca, recebem créditos que podem ser usados para comprar peças novas nas lojas ou peças usadas no novo site.

Todas as peça usadas são limpas e se houver necessidade recebem pequenos reparos. Com a iniciativa, a empresa busca reverter a tendência de moda descartável, investindo em produtos de alta qualidade, que durem muitos anos, e numa plataforma para revenda de bens usados.

O sucesso na empreitada é praticamente certo, tendo em vista que a loja é, na verdade, o resultado permanente de uma série de eventos pop-up de troca e reparo bem sucedidos que a varejista de roupas realizou durante anos no país.

Em busca de soluções mais sustentáveis, a Patagonia não para de surpreender. Na última edição da Black Friday, data conhecida pelos descontos atrativos no varejo para estimular o consumo, a empresa resolveu doar todos os milhões que faturou para organizações ambientais.