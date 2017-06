Para aumentar vendas, eBay vai equiparar preços de rivais

O eBay disse na quarta-feira que vai equiparar os preços dos principais concorrentes para uma série de produtos populares em um esforço para atrair clientes.

A notícia segue uma série de iniciativas da empresa para alcançar os rivais do comércio eletrônico e, em última instância, se diferenciar como um paraíso para encontrar tesouros online, em vez de produtos básicos.

No outono no hemisfério norte, o eBay garantirá pela primeira vez a entrega em três dias de dezenas de milhões de itens – uma façanha logística que a Amazon.com já dominou. O eBay também mudou de seu antigo núcleo – leilões online – para vendas a preço fixo em linha com os grandes varejistas.

Agora, o eBay garantirá que os cerca de 50.000 novos produtos no site Deals serão pelo menos tão baratos quanto itens idênticos vendidos por Amazon, Wal-Mart, Target e outros grandes varejistas na web. Os compradores devem entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da eBay sobre as disparidades de preços relevantes para receber um cupom.

O movimento pode ser um golpe para a Amazon, que reduziu a equiparação de preços no ano passado.

“Os consumidores ainda são muito conscientes dos preços”, disse em entrevista o vice-presidente sênior do eBay para a América do Norte, Hal Lawton.

“Pós-2009 e 2010, o preço se tornou uma consideração ainda mais forte para a escolha de onde e o que comprar. Isso realmente não diminuiu, mesmo que a economia tenha se fortalecido.”