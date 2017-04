Pão de Açúcar sai do prejuízo e tem lucro de R$ 215 mi no 1º tri

São Paulo – O Grupo Pão de Açúcar registrou um lucro líquido consolidado de R$ 215 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 157 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

A empresa informou que o lucro líquido dos acionistas controladores de forma consolidada somou R$ 125 milhões, revertendo prejuízo de R$ 49 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 515 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 38,7% sobre o resultado do mesmo período do ano passado, de R$ 371 milhões. A margem Ebitda encerrou o período em 4,9%, ante 3,8% de um ano antes.

Já o Ebitda ajustado, que elimina receitas e despesas extraordinárias, somou R$ 481 milhões, alta de 15,7% em relação aos R$ 416 milhões de um ano antes, enquanto a margem totalizou 4,6%, ante 4,2%.

O resultado financeiro líquido da companhia apresentou despesas de R$ 182 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 1,8% sobre as perdas de R$ 179 milhões de igual período do ano passado.

A receita líquida da companhia no primeiro trimestre totalizou R$ 10,552 bilhões, um crescimento de 6,7% em comparação ao mesmo intervalo de 2016.