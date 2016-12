Cidade do Panamá – O governo do Panamá anunciou nesta terça-feira que proibirá a Odebrecht de obter novos contratos de obras públicas no país até que construtora brasileira devolva o dinheiro desviado em um esquema de corrupção e subornos.

Além disso, o governo também fará com que a empresa desista de licitações em andamento, entre elas a que envolve a construção de uma ponte sobre o Canal do Panamá e a linha 3 do metrô, afirmou o ministro da Presidência, Álvaro Alemán, em discurso.