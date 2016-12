Panamá inspeciona escritórios da Odebrecht e três bancos

Cidade do Panamá – O Ministério Público do Panamá inspecionou nesta quarta-feira os escritórios da Odebrecht no país, além de três bancos, no marco das investigações que realiza sobre a construtora brasileira, informaram fontes judiciais e veículos de comunicação locais.

A inspeção foi realizada pela Procuradoria Especial Anticorrupção (FEA), criada nesta própria quarta-feira para investigar exclusivamente os casos de suposta corrupção que envolvem a Odebrecht, como o pagamento de US$ 59 milhões em subornos a funcionários, disse à Agência Efe uma fonte judicial.

O MP panamenho não detalhou o resultado destas diligências.

A emissora de televisão local “TVN”, por sua vez, afirmou que a revista nas três entidades bancárias, não identificadas, foi efetuada para verificar o status das contas da Odebrecht.

Esta foi a primeira atuação da Procuradoria Especial, que manejará os “casos complexos” da empresa brasileira, que envolvem “supostos crimes de corrupção, lavagem de capitais e crime organizado”, segundo o MP do Panamá. EFE