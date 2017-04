Os 50 carros mais vendidos no país em março de 2017

São Paulo – As vendas de veículos novos no Brasil em março subiram 5,5% sobre o mesmo período do ano passado, para 189.143 unidades, entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Os dados são da Fenabrave e foram divulgados nesta semana.

No ranking de montadoras de automóveis e comerciais leves, General Motors seguiu com a liderança do setor, com vendas 31.010 veículos vendidos em março, seguida pela Fiat, com 23.734 emplacamentos no mês.

O Onix segue como o modelo mais vendido do ano, com um salto de 21% nas vendas de março em relação a um ano antes. Outro destaque foi a venda do Voyage que dobrou de tamanho nos últimos doze meses.

A seguir, confira a lista dos 50 modelos de carros mais vendidos no país no mês de março, segundo a Fenabrave.