Os 50 carros mais vendidos em maio: mercado volta a crescer

São Paulo – Depois de tantos meses de queda nas vendas, o mercado de automóveis novos finalmente volta a ficar no azul.

Em maio deste ano, foram vendidos 163.294 carros novos, segundo levantamento da Fenabrave. O número é superior tanto em relação às vendas do mês passado quanto em comparação com o mesmo mês no ano anterior – alta de 24,17% e 18,82%, respectivamente.

Entre os 10 carros mais vendidos, todos tiveram aumento nas vendas, com excessão do HB20 da Hyundai.

Dona do carro mais vendido, o Onix, a GM se mantém na liderança do mercado, com uma fatia de 17,7%. Em seguida, estão Fiat e Volkswagen, com 13,6% e 12,8%.

No entanto, os dois carros cujas vendas mais cresceram no último ano são da Fiat. O Uno avançou 193,5% e o Mobi cresceu 120%.

Veja na tabela abaixo os 50 carros mais vendidos em maio de 2017.