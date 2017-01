Os 50 carros mais vendidos em 2016

São Paulo – As vendas de carros novos ainda estão em níveis muito inferiores aos de anos anteriores. Durante todo o ano de 2016, foram vendidos 1,68 milhão de veículos no Brasil, um número 20,5% inferior ao do ano anterior.

Porém, as vendas estão aos poucos se recuperando mês a mês. Em dezembro, 170.000 carros foram emplacados, segundo levantamento da Fenabrave. Em comparação com novembro, as vendas de carros cresceram 14,3%.

O carro mais vendido no Brasil segue sendo o Onix, da GM. É, inclusive, um dos poucos modelos que teve aumento de vendas em relação ao ano anterior: quase 22% em relação a 2015.

O segundo da lista, o HB20 da Hyundai, também viu seus números aumentarem: eme vendeu 10% a mais em 2016 em comparação a 2015.

Veja nas tabelas abaixo quais foram os carros mais vendidos em dexembro e no acumulado de 2016, segundo ranking da Fenabrave.

Os 50 carros mais vendidos em dezembro de 2016

Carro Vendas em dezembro de 2016 Vendas em dezembro de 2015 Variação Montadora ONIX 18.432 15.088 22,16% GM HB20 12.234 11.205 9,18% HYUNDAI KA 7.421 6.766 9,68% FORD GOL 7.330 6.498 12,80% VW PRISMA 6.811 7.692 -11,45% GM SANDERO 6.353 8.341 -23,83% RENAULT PALIO 6.272 12.914 -51,43% FIAT COROLLA 6.015 6.423 -6,35% TOYOTA HB20S 4.666 5.156 -9,50% HYUNDAI MOBI 4.555 Não há dados Não se aplica FIAT HR-V 4.325 6.537 -33,84% HONDA RENEGADE 3.998 6.976 -42,69% JEEP VOYAGE 3.971 2.581 53,86% VW FOX 3.893 5.812 -33,02% VW COMPASS 3.708 Não há dados Não se aplica JEEP ETIOS HB 3.655 3.305 10,59% TOYOTA UP 3.390 4.154 -18,39% VW FIT 3.240 3.466 -6,52% HONDA CIVIC 2.921 2.081 40,37% HONDA ETIOS SEDAN 2.742 2.446 12,10% TOYOTA UNO 2.698 6.288 -57,09% FIAT KICKS 2.660 Não há dados Não se aplica NISSAN LOGAN 2.647 2.335 13,36% RENAULT DUSTER 2.442 2.862 -14,68% RENAULT SIENA 2.398 4.639 -48,31% FIAT KA SEDAN 2.318 1.764 31,41% FORD ECOSPORT 2.268 2.434 -6,82% FORD SPIN 2.267 2.457 -7,73% GM VERSA 2.222 2.736 -18,79% NISSAN COBALT 1.868 2.281 -18,11% GM FIESTA 1.712 2.433 -29,63% FORD HILUX SW4 1.666 Não há dados Não se aplica TOYOTA CRUZE SEDAN 1.563 Não há dados Não se aplica GM MARCH 1.530 1.922 -20,40% NISSAN CITY 1.340 2.702 -50,41% HONDA 208 1.322 1.056 25,19% PEUGEOT C3 1.219 1.555 -21,61% CITROEN 2008 1.086 904 20,13% PEUGEOT WEEKEND 965 807 19,58% FIAT AIRCROSS 906 Não há dados Não se aplica CITROEN TRACKER 800 1.463 -45,32% GM DOBLO 731 891 -17,96% FIAT Q3 646 Não há dados Não se aplica AUDI JETTA 589 767 -23,21% VW FUSION 582 744 -21,77% FORD SPORTAGE 504 Não há dados Não se aplica KIA IX35 493 1.146 -56,98% HYUNDAI CLASSE C 483 Não há dados Não se aplica M.BENZ FOCUS SEDAN 477 Não há dados Não se aplica FORD GOLF 441 1.272 -65,33% VW

Os 50 carros mais vendidos no acumulado de 2016