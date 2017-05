Os 20 maiores prejuízos do primeiro trimestre de 2017

São Paulo – A BRF foi a empresa com o maior prejuízo entre as companhias abertas no primeiro trimestre de 2017. O levantamento foi feito pela Economática.

A empresa de alimentos viu sua receita operacional líquida encolher em meio à queda dos preços e dos volumes produzidos. Além disso, a companhia também teve sua produção paralisada por uma investigação federal.

A Marfrig, outra empresa de carnes e derivados, também está entre os maiores prejuízos.

O setor de construção é o mais presente no ranking. PDG, Rossi Residencial e Tecnisa estão entre os maiores prejuízos. Empatado, está o setor de energia elétrica, com as empresas Renova, Ampla Energia e CPFL.

Os 20 maiores prejuízos somam perdas de R$ 2,9 bilhões. Confira abaixo o ranking feito pela Economática.