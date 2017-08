Os 20 maiores prejuízos do 2º trimestre de 2017

São Paulo – Com dezenas de bilhões de reais em dívidas, a Oi foi a empresa com o maior prejuízo no 2º trimestre do ano. Ela amargou perdas de 3,2 bilhões de reais no período.

Em segundo lugar, está a Biosev, uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo. O prejuízo foi de 577 milhões de reais, segundo levantamento feito pela Economática.

Ainda que a receita líquida da companhia tenha crescido 15,4%, a dívida também aumentou no período.

Já no acumulado do ano, o prejuízo da Oi foi 3,47 bilhões de reais. Em segundo lugar está a construtora e incorporadora PDG Realty, também em recuperação judicial. No semestre, ela perdeu 808 milhões de reais.

Confira abaixo os 20 maiores prejuízos do 2º trimestre do ano e do acumulado do semestre, segundo levantamento da Economática:

20 maiores prejuízos do 2º trimestre de 2017

Empresa Segmento Bovespa Prejuízo líquido do 2° trimestre de de 2017, em milhares de reais Lucro ou prejuízo líquido do 2° trimestre de de 2016, em milhares de reais Variação, em milhares de reais Oi Telecomunicações -3.272.033 -492.611 -2.779.422 Biosev Açúcar e álcool -577.219 -353.150 -224.069 Log-In Transporte hidroviário 30.338 -589.475 PDG Realt Edificações -532.412 -740.003 207.591 Gol Transporte aéreo -474.550 253.000 -727.550 Triunfo Part Exploração de rodovias -464.415 -43.993 -420.422 Klabin S/A Papel e celulose -377.583 1.268.126 -1.645.709 Fibria Papel e celulose -261.999 743.200 -1.005.199 Prumo Serviços de apoio e armazenagem -219.236 40.464 -259.700 BR Malls Par Exploração de imóveis -217.156 152.714 -369.870 Ceee-D Energia elétrica -215.047 -146.674 -68.373 Gafisa Edificações -180.004 -38.439 -141.565 Magnesita SA Materiais diversos -173.864 75.331 -249.195 BRF SA Carnes e derivados -167.311 30.606 -197.917 Marfrig Carnes e derivados -167.042 -131.935 -35.107 Rossi Resid Edificações -161.776 -124.962 -36.814 Nova Oleo Exploração, refino e distribuição -151.013 127.372 -278.385 BR Pharma Medicamentos e outros produtos -149.901 -87.548 -62.353 Mendes Jr Construção pesada -145.038 -103.185 -41.853 Cyrela Realt Edificações -141.028 44.703 -185.731

20 maiores prejuízos do 1º semestre de 2017