Os 20 maiores lucros do primeiro trimestre de 2017: Vale lidera

São Paulo – A Vale alcançou o maior lucro entre as companhias abertas no primeiro período deste ano. O levantamento é da consultoria Economática.

O resultado da mineradora foi 25% melhor do que no mesmo trimestre do ano anterior, puxado pelo aumento da produção e recuperação dos preços do minério de ferro, sua principal commodity.

A companhia registrou recordes de produção de minério de ferro. O carvão também teve produção recorde em Moçambique.

Em segundo lugar entre os maiores lucros está o Itaú. O resultado do banco cresceu 18%, por conta das reduções das despesas não decorrentes de juros em 7,8%. O banco cortou a provisão para devedores duvidosos no trimestre, uma reserva para casos de calotes. Essas despesas caíram 31,1% em relação ao primeiro trimestre de 2016.

O Itaú também comprou uma participação de 49,9% na XP Investimentos na semana passada. Porém, o Itaú não espera efeitos da aquisição nos seus resultados para este ano, pois a aprovação regulatória pode demorar.

Os bancos são o maior segmento entre os maiores lucros. Bradesco, Banco do Brasil, Santander e BTG também estão na lista. Confira abaixo o levantamento da Economática: