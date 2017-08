Os 20 maiores lucros do 2º trimestre de 2017

São Paulo – Os bancos são os campeões entre as empresas com os maiores lucros do trimestre. O Itaú está em primeiro lugar, seguido do Bradesco e Banco do Brasil. Santander e BTG Pactual também estão na lista, elaborada pela Economática.

Os números consideram apenas o lucro atribuído a acionistas controladores.

Recentemente, o Itaú comprou uma fatia da XP Investimentos. Além disso, está expandindo seus serviços digitais – o uso do cartão virtual Itaucard cresceu 47% entre julho deste ano e do ano passado.

Já a empresa que mais viu seus lucros crescerem no trimestre foi a Transmissão Paulista, de energia elétrica. Ela obteve lucro de 490,9 milhões de reais no segundo trimestre do ano, 378% a mais que no mesmo período do ano anterior.

O banco brasileiro também foi o que mais lucrou no ano até agora. No acumulado do primeiro semestre, o ganho foi superior a 12 bilhões de reais. Bradesco está em segundo lugar, seguido da Vale.

No semestre, a maior alta nos resultados foi da Gerdau, que praticamente multiplicou seus números por 10. O lucro no semestre foi de 890 milhões de reais contra 81,8 milhões de reais. Ela conseguiu reverter contingências passadas relacionadas a tributos do PIS/Cofins. Não fosse esse efeito, a siderúrgica teria apresentado prejuízo de 34,1 milhões de reais no trimestre.

Veja abaixo os maiores lucros do 2º trimestre de 2017 e do acumulado do ano, segundo dados da Economática. Os números estão em milhares de reais e consideram o lucro líquido atribuído a acionistas controladores.

Os 20 maiores lucros do 2° trimestre:

Empresa Segmento Bovespa Lucro líquido do 2° trimestre de de 2017, em milhares de reais Lucro líquido do 2° trimestre de de 2016, em milhares de reais Variação, em milhares de reais Variação em porcentagem ItauUnibanco Bancos 6.013.965 5.518.457 495.508 8,98% Bradesco Bancos 3.911.483 4.133.898 -222.415 -5,38% Banco do Brasil Bancos 2.618.682 2.465.048 153.634 6,23% Ambev S/A Cervejas e refrigerantes 2.013.148 2.046.154 -33.006 -1,61% Santander BR Bancos 1.879.466 1.347.366 532.100 39,49% Braskem Petroquímicos 1.089.848 412.983 676.865 163,90% Cielo Serviços financeiros diversos 994.254 989.167 5.087 0,51% BBSeguridade Seguradoras 956.306 1.086.714 -130.408 -12,00% Telef Brasil Telecomunicações 872.922 699.496 173.426 24,79% CCR SA Exploração de rodovias 667.100 145.713 521.387 357,82% Kroton Serviços educacionais 547.152 519.374 27.778 5,35% Btgp Banco Bancos 502.558 1.003.209 -500.651 -49,90% Transmissão Paulista Energia elétrica 498.831 104.240 394.591 378,54% Engie Brasil Energia elétrica 490.866 328.498 162.368 49,43% Sabesp Água e saneamento 331.808 797.531 -465.723 -58,40% Petrobras Exploração, refino e distribuição 316.000 370.000 -54.000 -14,59% Nord Brasil Bancos 315.801 147.756 168.045 113,73% Eletrobras Energia elétrica 305.653 12.721.810 -12.416.157 -97,60% Weg Motores, compressores e outros 272.166 254.997 17.169 6,73% Odontoprev Serviços médico-hospitalares, análises e diagnósticos 252.456 43.976 208.480 474,08%

Os 20 maiores lucros do semestre: