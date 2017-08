Os 20 bilionários que mais ganharam dinheiro no último ano

São Paulo – Nos últimos 12 meses, a fortuna de Mark Zuckerberg cresceu nada menos que 21 bilhões de dólares. Ele foi o bilionário que mais enriqueceu no período, por conta dos bons resultados do Facebook, que também é dono do Whatsapp e Instagram.

No último ano, o Instagram lançou o Stories para concorrer com o Sanpchat e o Facebook acabou de atingir 2 bilhões de usuários e está investindo cada vez mais em vídeos, para fazer frente ao YouTube.

Isso fez com que os resultados da empresa disparassem. As receitas aumentam a cada trimestre, com crescimento dos usuários e, consequentemente, anúncios.

Enquanto o nome de Zuckerberg seja bem conhecido, o segundo bilionário que mais enriqueceu não é tão famoso, embora tenha chamado a atenção com o ganho de quase 20 bilhões de dólares em apenas um ano.

O chinês Hui Ka Yan é chairman e dono de 72% da incorporadora chinesa Evergrande. O valor da companhia mais do que triplicou desde o começo do ano. O período foi positivo para ações de empresas no setor imobiliário, de maneira geral. Além disso, a Evergrande se voltou para a construção em cidades menores, o que chama a atenção dos investidores.

Em terceiro lugar, está Jeff Bezos, cuja fortuna aumentou em 17 bilhões de dólares no período. Por algumas horas, ele chegou a ser o mais rico do mundo, à frente de Bill Gates, por conta da alta no valor da Amazon, empresa que criou há duas décadas e da qual é presidente.

A varejista também comprou a rede de supermercados Whole Foods no último ano, entrando definitivamente no mundo físico.

Confira abaixo os 20 bilionários que mais viram sua fortuna aumentar no último ano.