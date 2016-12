Os 10 filmes de maior bilheteria no Brasil em 2016 – até agora

São Paulo – “Capitão América: Guerra civil” segue no posto de filme de maior bilheteria no Brasil neste ano. O longa, que estreou em abril, foi assisto por nada menos do que 9,60 milhões de pessoas, gerando uma renda de 143,50 milhões de reais.

Os números foram estimados pelo site especializado em cinema Filme B e abrangem o período de 1º de janeiro até 26 de dezembro.

Já filme com o maior público do ano, segundo os dados oficiais, é “Os dez mandamentos”, único brasileiro na lista dos mais rentáveis, na quarta posição.

O sucesso da história bíblica nas telonas, entretanto, é polêmico. A Folha de São Paulo apurou que muitas das sessões com bilhetes esgotados acabaram, na verdade, vazias.

De acordo com o jornal, cinemas venderam pacotes fechados para pastores, mas os espectadores não compareceram de fato. O longa é uma extensão da novela homônima exibida na rede Record, controlada por bispos da Igreja Universal do Reino de Deus.

Abaixo, veja as obras cinematográficas que mais faturaram no Brasil em 2016 – até agora:

1. Capitão América: Guerra civil

Distribuidora Disney Renda R$ 143,50 milhões Público 9,60 milhões Salas em exibição 1.475

2. Batman x Superman: A origem

Distribuidora Warner Renda R$ 132,46 milhões Público 8,56 milhões Salas em exibição 1.377

3. Esquadrão suicida

Distribuidora Warner Renda R$ 118,01 milhões Público 7,88 milhões Salas em exibição 1.406

4. Os dez mandamentos: O filme

Distribuidora DTF/Paris Renda R$ 116,40 milhões Público 11,25 milhões Salas em exibição 1.127

5. Procurando Dory

Distribuidora Disney Renda R$ 113,49 milhões Público 8,17 milhões Salas em exibição 1.106

6. Deadpool

Distribuidora Fox Renda R$ 81,92 milhões Público 6,04 milhões Salas em exibição 810

7. Doutor estranho

Distribuidora Disney Renda R$ 75,67 milhões Público 4,80 milhões Salas em exibição 1.268

8. A era do gelo: O big bang

Distribuidora Fox Renda R$ 71,27 milhões Público 5,26 milhões Salas em exibição 1.159

9. X-Men: Apocalipse

Distribuidora Fox Renda R$ 67,37 milhões Público 4,28 milhões Salas em exibição 1.277

10. Animais fantásticos e onde habitam

Distribuidora Warner Renda R$ 64,65 milhões Público 4,26 milhões Salas em exibição 1.311

*Obs.: A Filme B alerta que, para o ano fechado, as duas últimas posições do ranking podem se inverter, já que “Animais fantásticos e onde habitam” ainda está sendo exibido, enquanto “X-Men: Apocalipse”, já saiu de cartaz.