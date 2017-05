Orascom prorroga novamente prazo de plano alternativo para Oi

São Paulo – A Oi informou nesta terça-feira que o grupo Orascom TMT Investments, do empresário egípcio Naguib Sawiris, ampliou para 1º de junho o prazo de validade de sua proposta para a recuperação judicial do grupo brasileiro de telecomunicações.

O prazo venceu na segunda-feira. Esta já é a quarta prorrogação do prazo da proposta do empresário egípcio, que em dezembro sugeriu oferta de troca de dívida da Oi por ações e uma injeção de capital de 1,25 bilhão de dólares.

Na quinta-feira, a Oi comemorou a medida provisória preparada pelo governo federal que abre a possibilidade de operadoras de telecomunicações trocarem dívidas junto ao poder público por investimentos.

Segundo técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Oi tem uma dívida de cerca de 15 bilhões de reais em multas junto ao órgão regulador.

A Oi entrou em junho do ano passado com o maior pedido recuperação judicial do país, sob peso de dívidas de cerca de 65 bilhões de reais.