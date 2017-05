Empresa energia renovável apresenta pedido para oferta de units

São Paulo – A empresa de energia renovável Omega Geração apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para realizar uma oferta pública primária e secundária de units no Brasil, com esforços de colocação de papéis também no exterior, disse a companhia em comunicado nesta sexta-feira.

Fundada em 2008, a Omega Geração opera parques eólicos e pequenas hidrelétricas com 141 megawatts, segundo informações do site da empresa.

A companhia é controlada pela gestora de recursos Tarpon Investimentos e tem como acionista também o fundo de private equity Warburg Pincus.

Cada unit da Omega será formada por uma ação ordinária e duas preferenciais.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos.