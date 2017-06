Oi faz parceria com a FGV para estudos sobre internet das coisas

São Paulo – A operadora de telecomunicações Oi firmou parceria com a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver pesquisas sobre o mercado de internet das coisas no Brasil, disse a empresa em comunicado divulgado nesta terça-feira.

A Oi fará parte do Projeto Internet das Coisas, liderado pelo Centro de Estudo de Tecnologia de Informação Aplicada (GVcia), da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV (FGV EAESP)

“A parceria com organizações públicas e privadas nos ajudará a formar um corpo de representantes da oferta e da demanda dessa tecnologia e dos ambientes onde está inserida e para onde se expandirá”, diz Alberto Luiz Albertin, professor titular da EAESP e coordenador do projeto.

A Oi já trabalha em outras iniciativas similares, como no laboratório de internet das coisas em parceria com a Nokia, que iniciou operações no final de 2016, no Rio de Janeiro.

“A Oi quer ser protagonista na oferta de soluções de internet das coisas para o mercado B2B”, disse o diretor de TI do B2B da Oi Luiz Carlos Faray.