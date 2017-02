Oi confirma que vai discutir sobre conversão de dívida em ações

São Paulo – A Oi confirmou, em comunicado ao mercado, que o conselho de administração, em reunião realizada nesta quarta-feira, 1, autorizou a diretoria a prosseguir as conversas com os credores da companhia, aprofundando alguns itens importantes, como a possibilidade de conversão de parte da dívida em ações.

A Oi informou ainda que a LaPlace, que presta assessoria financeira à companhia, apresentou ao conselho alguns cenários desenvolvidos com base no retorno dado por credores para permitir a evolução das negociações.

“A Oi entende que as interações com credores estão evoluindo e reitera que continuará reunindo-se regularmente com seus credores, demais stakeholders e potenciais investidores, com vistas a reunir impressões, comentários e sugestões”, afirma a companhia no comunicado.