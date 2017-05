Odebrecht Óleo e Gás lança pedido de recuperação extrajudicial

São Paulo – A Odebrecht Óleo e Gás (OOG) protocolou no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pedido de recuperação extrajudicial, como parte do acordo fechado com um grupo de credores para reestruturação de sua dívida financeira, informou a empresa em comunicado nesta terça-feira.

Conforme o documento, “os termos da reestruturação foram definidos de forma negociada e consensual com um grupo que representa mais de 60 por cento do valor total das dívidas”.

O acordo prevê a troca dos títulos com vencimento em 2021 e 2022 por novos papéis, com amortizações em duas tranches.

Em 12 de maio, a Reuters noticiou que as negociações da Odebrecht Óleo e Gás com os credores estava em fase final e a empresa estaria perto de formalizar a recuperação extrajudicial.