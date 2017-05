Odebrecht diz que avalia recurso contra bloqueio de bens

São Paulo – A Odebrecht afirmou nesta terça-feira, 30, por meio de nota, que está avaliando que recursos adotar frente à decisão de hoje do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que acolheu pedido da Advocacia-Geral da União e determinou que seus bens e faturamento sejam novamente bloqueados.

Com a decisão, a construtora volta a ser obrigada a depositar mensalmente, em uma conta judicial, valor equivalente a 3% da sua receita, além de ficar proibida de vender imóveis, veículos, barcos, aviões e objetos de valor que possua.

Veja a íntegra da nota:

“A Odebrecht está avaliando os recursos cabíveis para a reversão da decisão. A empresa assinou um Acordo de Leniência com as autoridades do Brasil, Estados Unidos, Suíça e República Dominicana e se comprometeu a pagar multa de R$ 3,828 bilhões. A Odebrecht reafirma que permanece cooperando com as autoridades no Brasil e nos países em que atua e já adota as medidas adequadas e necessárias para aprimorar seu compromisso com práticas empresariais éticas e de promoção da transparência.”