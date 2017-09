O que o caso do novo CEO da Uber diz sobre transições

Michael D. Watkins, do IMD

Por Michael D. Watkins, do IMD

Sobre transição bem sucedida – Mark Okerstrom na Expedia

Não é fácil suceder um CEO. Surpreendentemente, isso é especialmente verdadeiro quando tudo está indo bem, e um CEO como Dara Khosrowshahi sai para se juntar a uma empresa top como a Uber.

Como um novo CEO, você pode sentir que está (e pode de fato estar) em uma situação de que “não pode ir a lugar nenhum a não ser para baixo”. Se as coisas funcionam bem, o crédito irá para o seu antecessor “que lançou as bases para um sucesso sustentado”. Se as coisas vão mal, ficará claro que você não é o profissional para ocupar tal posição (caso Expedia).

Se Mark Okerstrom está sentindo pressão, no entanto, ele não demonstra isso. Sua mensagem inicial foi perfeita, e seu foco de levar a Expedia globalmente para um novo patamar parece certo, assim como sua ênfase em relações mais próximas com Uber e as possibilidades que se abrem.

Talvez Uber venha comprar a Expedia e Khosrowshahi e Okerstrom podem voltar a compartilhar a direção de uma empresa; eles são claramente bons nisso.

Sobre transições e Conselhos – Nem tudo está bem no topo da Uber

Será que o Conselho de Administração da Uber cresceu excessivamente? É compreensível que as empresas vão além das equipes fundadoras, CEOs e executivo.

Pessoas que têm o otimismo patológico e não se apegam a convenções como empreendedores muitas vezes não são aquelas ideais para conduzir uma empresa em rápido crescimento ou para gerir uma de grande porte (há, claro, exceções notáveis).

O que é menos analisado é que tal fato pode ser verdade também para os Conselhos de Administração. O Conselho da Uber, sempre em constante rivalidade interna e dividido por verdadeiras facções parece ser um estudo de caso.

As pessoas que financiam empresas em seus estágios iniciais e que participam de seus Conselhos não são as que podem levar tais companhias à plena maturidade.

Então, talvez seja hora para que os investidores nomeiem diretores mais experientes, independentes e com vivência em grandes empresas para estas posições.

Sobre primeiros movimentos e palavras certas – Referências da ansiedade de Khosrowshahi no Uber

O novo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, admite “estar com medo” em um documento público. Bem, é claro que ele está nervoso, e com razão. A maioria dos líderes experimentaria alguma ansiedade ao assumir um cargo tão desafiador.

Mas foi uma escolha indevida de palavras, especialmente quando se sabe que ele está “mergulhando nas águas infestadas de tubarões” do Uber.

Pequenas decisões podem ter grandes impactos nas transições de líderes, mesmo que aparentemente tão inconsequentes como a escolha de uma única palavra. Pelo menos ele não disse: “Estou tão assustado”.

Sobre definição do tom certo – O que o novo CEO da Uber deveria fazer primeiro

Embora existam algumas boas recomendações para o novo CEO da Uber, como trabalhar a cultura, construir uma nova equipe de liderança (que faz parte da mudança de cultura) e melhorar as ferramentas de relacionamentos, duas das cinco são ideias notavelmente ruins.

Começar no Dia Um e pedir desculpas pelos múltiplos pecados da Uber seria imediatamente percebido como um truque, tanto externa quanto internamente.

Embora o Relatório do Acionista (de Sustentabilidade) supra Khosrowshahi com as bases para se comprometer imediatamente a mudança de cultura, ele precisa fazer sua própria avaliação da situação e, com base nela, elaborar uma estratégia mais ampla para “virar a página da Velha Uber”.

Depois, há a noção de que ele deveria declarar seu pacote de remuneração, negociado por ele, há pouco, com o Conselho da Uber. Por que a chegada de Khosrowshahi deve ser o momento de explorar a remuneração do CEO? A qual possível propósito poderia servir para criar confusão em suas relações com o Conselho?

Sobre seleção do CEO certo – a nova escolha da Uber

Os processos de seleção de CEOs muitas vezes são estranhos e maravilhosos; o da foi Uber é particularmente assim. Artigo do New York Times levanta a questão de que Khosrowshahi foi escolhido porque representava menor desafio para Travis Kalanick e seus aliados no Conselho.

E a noção de que Jeff Immelt não teve sucesso na GE, ou seria o fantoche de Kalanick? Isso é ridículo. Não se deve esperar que a escolha do CEO pelo menor denominador comum venha a resolver os graves problemas de governança da Uber.

* Michael D. Watkins é professor de liderança e mudança organizacional no IMD. Ele dirige o programa OS PRIMEIROS 90 DIAS, para líderes em transição. É co-responsável também pelo Transition to Business Leadership (TBL), um programa desenvolvido para executivos que assumiram posição de liderança recentemente ou farão este movimento em breve.