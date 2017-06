O que a JBS colocou à venda em números

São Paulo – Para reduzir sua dívida, a JBS fez uma proposta de um plano bilionário de desinvestimento ao conselho de administração.

Ela poderá levantar até 6 bilhões de reais, além do 1 bilhão de reais que já obteve com a venda das operações do grupo na Argentina, Paraguai e Uruguai para a Minerva. Os recursos serão usados para reduzir o endividamento da empresa e, consequentemente, a alavancagem.

A proposta inclui a venda da fatia de 19,2% na Vigor Alimentos e também da participação acionária na Moy Park, bem como a venda de ativos da Five Rivers Cattle Feeding e fazendas.

A holding J&F, dona da JBS, também busca interessados para vender ativos, como a Alpargatas, Eldorado Celulose e o restante da participação na Vigor.

Veja no infográfico abaixo os principais dados sobre os negócios colocados à venda.