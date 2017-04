O acordo que fará o Spotify fazer ainda mais barulho

São Paulo – O Spotify fechou nesta semana um acordo de licenciamento de longos anos com o Merlin Indie, selo representa mais de 20.000 gravadoras independentes, como Beggars Group, cujos artistas incluem Radiohead, e Domino Records, que cuida do Arctic Monkeys.

Na prática, o contrate permite que artistas independentes possam lançar novos álbuns para os usuários pagantes do Spotify primeiro, se quiserem – os não assinantes poderiam ter acesso ao conteúdo duas semanas depois.

“A música independente tem sido uma grande parte do nosso sucesso desde o primeiro dia e estou super feliz em dizer que temos um novo contrato de vários anos com a Merlin”, disse o CEO da companhia, Daniel Ek, em comunicado à imprensa.

A parceria é semelhante a fechada no início do mês com a Universal, a maior gravadora do mundo. Um esforço para renovar contratos com as outras duas maiores, Sony e Warner, também está sendo feito.

Para analistas americanos, todo esse movimento significa muito mais que a garantia de mais assinantes e publicidade: um passo grande em direção ao IPO.

Isso porque, para a abertura de capital, a companhia teria de ter uma estrutura sólida de negócio, com previsões seguras de faturamento e rentabilidade a ponto de atrair investidores.

Além da parte operacional, o Spotify conta com a tendência de crescimento do setor.

Pela primeira vez na história da indústria musical americana, o streaming representa a maioria das receitas, cujo crescimento chegou ao nível mais alto dos últimos 20 anos nos Estados Unidos – um salto de 11,4% em 2016 para uma receita anual de 7,7 bilhões de dólares, a mais alta desde 1998.

Mais da metade das receitas (51%) vieram do streaming e das assinaturas de serviços digitais como Spotify, Apple Music e Tidal, em comparação aos 9% em 2011.