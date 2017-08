Novo CEO da Uber promete mudanças e prevê IPO em até 3 anos

São Francisco – O novo presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, disse aos funcionários nesta quarta-feira que a empresa mudará sua cultura e poderia se listar na bolsa em até 3 anos.

Khosrowshahi, que comandou o Expedia por 12 anos, fez as declarações quando se apresentou aos empregados da companhia durante uma reunião na sede da Uber.

Os planos do executivo incluem a redefinição da cultura da Uber, estancando perdas e fazendo uma oferta inicial em18 a 36 meses, de acordo com uma pessoa que participou da reunião.

“Essa empresa precisa mudar”, disse Khosrowshahi aos funcionários, segundo a conta da equipe de comunicação da Uber no Twitter. “O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar ao próximo nível”.

A nomeação de Khosrowshahi, que se descreveu como “um lutador”, vem com a Uber está tentando se recuperar de uma série de crises que culminaram na saída do agora ex-presidente Travis Kalanick, em junho. É também um passo fundamental para preencher um buraco na administração, que no momento não tem vice-presidente financeiro, chefe de engenharia ou conselho geral.

Em seu primeiro encontro com os funcionários, Khosrowshahi enfatizou o recrutamento de novos talentos, principalmente de um vice-presidente financeiro, e de um presidente do conselho, segundo as publicações da Uber no Twitter.