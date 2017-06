Nova sede da Totvs em São Paulo tem até escorregador

2/13 (Karin Salomão/EXAME.com)

Antes mesmo de pensar nas cores das paredes ou disposição dos móveis, a Totvs iniciou uma mudança na sua cultura há cerca de dois anos.

Afinal, não fazia sentido ter um ambiente inovador se os hábitos e costumes eram conservadores.

Surgiu assim o conceito #SOMOSTOTVERS, que une características e valores dos funcionários da empresa em poucas frases, simples de serem lembradas. As frases também estampam as paredes do novo escritório, para reforçar ainda mais a identidade.