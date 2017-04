Nordex fecha venda de 195 megawatts em turbinas eólicas no Piauí

São Paulo – A fabricante alemã de equipamentos de energia eólica Nordex fechou um contrato para a venda de 195 megawatts em turbinas para usinas que serão implementadas pela Atlantic Energias Renováveis no Piauí, informou a fornecedora nesta terça-feira.

Os aerogeradores da Nordex serão usados em oito usinas da Atlantic, controlada pelo fundo de private equity Actis, com a entrega e instalação previstas para a partir da metade do ano.

A Nordex não possuía presença no Brasil, mas passou a operar no país após concluir no ano passado uma fusão com a espanhola Acciona.