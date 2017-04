Nokia ultrapassa Ericsson no 1º tri com recuperação de mercado

Helsinque – A Nokia, fabricante finlandesa de equipamentos para redes de telecomunicações, anunciou nesta quinta-feira desaceleração na queda das vendas, dizendo que o mercado global de redes vem mostrando sinais de recuperação, particularmente na América do Norte e Índia.

A Nokia ultrapassou a rival sueca Ericsson no primeiro trimestre e analistas disseram que a companhia finlandesa está melhor posicionada para ganhar futuros negócios, graças a sua recente aquisição da rival franco-americana Acatel-Lucent.

A Nokia disse que sua dinâmica de negócios está melhorando, e divulgou queda de 6 por cento nas vendas do primeiro trimestre em relação a 2016 com 4,9 bilhões de euros – comparado com a queda de 14 por cento no trimestre anterior.

Na terça-feira a Ericsson divulgou queda de 13 por cento em sua receita nos negócios de redes de telecomunicações.

“Nós abrandamos a taxa de declínio da linha superior (receita) e geramos pedidos saudáveis no que é tipicamente um trimestre sazonalmente fraco para nós … Nós vimos a estabilização encorajadora na linha superior de redes móveis”, disse o presidente-executivo da Nokia, Rajeev Suri, a uma conferência.

Ele disse que a América do Norte e Índia são as regiões mais encorajadoras, enquanto Japão, Coréia do Sul e partes do sudeste asiático também estão acelerando.

A Nokia repetiu que é esperada queda nas vendas para o ano todo, em alinhamento com o mercado. “Existem algumas possibilidades na China… mas (em geral) claramente será um fraco mercado este ano”, disse Suri.

O lucro operacional da Nokia no trimestre caiu 1 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, para 341 milhões de euros, um pouco acima da previsão média dos analistas de 334 milhões de euros em uma pesquisa da Reuters.