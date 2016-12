Nokia processa Apple por infração de patentes de tecnologia

Helsinque/São Francisco – A Nokia disse nesta quarta-feira que apresentou vários processos contra a Apple por violação de 32 patentes de tecnologia.

Os processos, levados a tribunais alemães de Dusseldorf, Mannheim e Munique e no Tribunal Distrital do Distrito Leste do Texas, nos EUA, cobrem patentes de telas, interfaces com usuários, softwares, antenas, chips e código de vídeos.

“Desde que concordaram com uma licença cobrindo algumas patentes do portfólio da Nokia em 2011, a Apple rejeitou ofertas subsequentes para obter a licença de outras invenções patenteadas usadas por muitos produtos da Apple”, disse a Nokia.

A Apple tomou medidas judiciais na terça-feira contra a Acacia Research e a Conversant Intellectual Property Management, acusando-as de formarem um conluio com a Nokia para extrair e extorquir receitas exorbitantes.

Apple, Acacia e Conversant não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Nokia não estava imediatamente disponível para comentar sobre o processo da Apple.