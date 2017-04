Nippon Steel tem queda de 13% no lucro do ano fiscal

Tóquio – A Nippon Steel & Sumitomo Metal, maior produtora de aço do Japão, afirmou que o lucro recorrente do ano encerrado em março caiu 13 por cento, pressionado por custos maiores com carvão e evitou divulgar previsões de resultado para o atual ano fiscal citando volatilidade dos preços do carvão e preços da liga.

A terceira maior produtora de aço do mundo afirmou que o lucro recorrente caiu para 174,5 bilhões de ienes (1,6 bilhão de dólares) ante 200,9 bilhões de ienes registrados no ano fiscal passado.

O resultado superou estimativa da empresa de lucro de 130 bilhões de ienes e média de previsões de analistas de 145,9 bilhões.

“Não podemos fazer uma previsão razoável uma vez que não está claro para onde os preços do carvão e do aço estão indo”, disse o vice-presidente executivo da Nippon Steel, Toshiharu Sakae, a jornalistas.

O executivo, porém, afirmou que demanda estável por aço, planos de cortes de custos de mais de 50 bilhões de ienes e aumentos de preços de alguns produtos siderúrgicos em cerca de 5.000 ienes por tonelada ajudarão a minimizar custos maiores com matérias-primas.

Os preços do carvão têm se mostrado voláteis, quase quadruplicando entre março e novembro de 2016. Porém, depois disso o preço caiu pela metade entre novembro e o fim de março deste ano.

Além disso, no mês passado o ciclone Debbie atingiu a Austrália, interrompendo ferrovias na maior região exportadora de carvão do mundo e levando os preços do insumo para o alto de novo.

Na quinta-feira, a segunda maior produtora de aço do Japão, JFE Holdings, divulgou alta no lucro recorrente do ano fiscal encerrado em março, impulsionada por ganhos gerados por estoques de carvão.