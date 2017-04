Nintendo espera que Console Switch dobre seu lucro operacional

Osaka – A Nintendo espera que o novo console de videogames Switch mais que dobre seu lucro operacional anual e encerre um declínio de vendas que já dura oito anos.

A companhia japonesa entrou no mercado de jogos para dispositivos móveis no ano passado, em um alívio para investidores incomodados com a queda nas vendas dos consoles da Nintendo.

Agora, o sucesso inicial do Switch tem impulsionado expectativas sobre uma recuperação de resultados de longo prazo, o que tem feito a ação da Nintendo acumular alta de cerca de 20 por cento desde o lançamento do console em março.

“Esperamos mudar a maré de nossos negócios com o Switch”, disse o presidente da Nintendo, Tatsumi Kimishima, a jornalistas nesta quinta-feira.

A Nintendo espera que o lucro cresça 2,2 vezes para 65 bilhões de ienes (584 milhões de dólares) no ano fiscal até março de 2018, com as vendas avançando 53,3 por cento. A previsão, porém, está abaixo da média de expectativas do mercado segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

Questionado se a previsão era excessivamente cautelosa, Kimishima afirmou que a empresa está ampliando investimento em marketing para o Switch.

A Nintendo pretende vender 10 milhões de unidades do Switch neste ano fiscal, além dos 2,7 milhões de unidades vendidas no mês de lançamento.

“Se a meta de 10 milhões for atingida … isso significa que o impulso das vendas será semelhante ao do Wii”, o console mais bem sucedido da Nintendo, disse o presidente da companhia.

O Wii, lançado em 2006, vendeu cerca de 20 milhões de unidades no primeiro ano e superou as 100 milhões durante seu ciclo de existência. A última vez que as vendas da Nintendo cresceram foi no ano encerrado em março de 2009, quando a demanda pelo Wii levou a empresa a um lucro recorde de 555 bilhões de ienes.

Alguns analistas, porém, estão se mostrando céticos sobre a sustentabilidade das vendas do novo console.

O analista da CLSA Jay Defibaugh afirmou em relatório recente que, diferente do Wii, a popularidade inicial do Switch não está sendo guiada por jogos atrelados a uma característica fundamental como um joystick sensível a movimentos. Mas sim por jogos que podem aparecer nos consoles rivais PlayStation ou Xbox.