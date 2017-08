Neymar abre processo contra o Barcelona através da Fifa

O astro do Paris Saint-Germain Neymar apresentou ante a FIFA uma queixa contra seu clube anterior, o Barcelona, para reclamar o pagamento de um bônus, confirmou nesta quinta-feira a entidade que comanda o futebol mundial.

A queixa está sendo estudada, segundo um porta-voz da FIFA.

A polêmica entre o craque brasileiro e o clube catalão está aberta desde que Neymar foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros.

Na terça-feira, o Barça abriu um processo contra Neymar por descumprimento de contrato, reclamando que seja devolvido uma parte de seu bônus de renovação e indenização de 8,5 milhões de euros.

O atacante se mostrou surpreso com a decisão do clube catalão e respondeu exigindo o pagamento completo do prêmio em questão.

“Em relação ao bônus devidos pela assinatura do contrato de 2016, contratualmente ajustados e declarados não pagos pelo FC Barcelona, cabe informar que o desportista já iniciou o procedimento formal de cobrança ante o foro competente”, afirma a empresa N&N Consultoria, da família Neymar, em um comunicado datado de Santos, São Paulo.

No início de agosto, o Barcelona bloqueou o pagamento de um bônus de 26 milhões de euros na expectativa para saber se Neymar iria ou não para o PSG.

Esta gratificação foi acertada um ano antes, quando o jogador – já desejado pelo clube francês – renovou com o Barça até 2021.