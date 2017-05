New York Times ganhou 348 mil assinantes desde posse de Trump

O jornal americano The New York Times anunciou nesta quarta-feira que registrou 348.000 novos assinantes do seu conteúdo on-line no primeiro trimestre do ano, um recorde impulsado pela eleição de Donald Trump.

“Esses resultados mostram a força atual e o potencial futuro de nossa estratégia digital, não apenas para alcançar uma grande audiência, mas também para fornecer rendimentos substanciais”, disse Mark Thompson, presidente e CEO da New York Times Company.

A eleição presidencial e a chegada de Trump à Casa Branca geraram no público um interesse por informação e permitiram ao Times registrar no final de março um total de 2,2 milhões de assinantes do serviço on-line, um aumento de 62% em um ano.

O novo presidente republicano mantém uma relação complicada com o jornal, que critica regularmente, ao mesmo tempo em que lhe concede entrevistas.

Um total de 308.000 novos assinantes se inscreveram no serviço de informação on-line, e o resto, cerca de 40.000, só acessam as palavras cruzadas.

O grupo de imprensa prevê ganhar assinantes adicionais no segundo trimestre, mas em um ritmo mais baixo do que nos dois trimestres anteriores, indicou o NYT em um comunicado publicado na quarta-feira.

Os rendimentos das edições em papel e assinaturas ao site cresceram 11,2% em um ano, até 242 milhões de dólares, compensando a queda da receita publicitária.

Embora os assinantes do serviço on-line sejam agora cerca de três quartos do total, só representam 31,2% da receita das assinaturas e da venda das edições em papel.

No primeiro trimestre, o New York Times registrou um lucro líquido de 13,1 milhões de dólares, contra uma perda de 13,5 milhões no mesmo período de 2016.