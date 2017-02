Nestlé inaugura fábrica de ração animal da Purina

São Paulo – A Nestlé inaugurou uma nova fábrica da Purina em Ribeirão Preto (SP), para produzir alimentos úmidos para cães e gatos, com um investimento foi R$ 270 milhões.

A empresa já tinha uma fábrica para ração seca na cidade há 44 anos e, com a nova planta, a intenção é dobrar a fabricação de rações animais.

A fábrica, com 8 mil m², irá gerar cerca de 80 novos postos diretos de trabalho e outros 400 indiretos.

Segundo a companhia, a fábrica será a primeira na América Latina a adotar uma nova tecnologia de texturização das rações úmidas, que deixa o alimento mais semelhante ao natural.

Lá, serão produzidas rações das marcas Friskies, Cat Chow e Dog Chow, com capacidade para atender o mercado interno e externo.

Ao aumentar o portfólio de produtos feitos no Brasil, a Nestlé Purina espera acompanhar o crescimento do mercado pet no país.

De acordo com estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), o setor tem potencial de crescer 10% ao ano. O Brasil é o país que detém a segunda maior população de pets do mundo, com mais de 100 milhões de cães e gatos.