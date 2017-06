Neoenergia vai incorporar Elektro e Iberdrola será majoritária

São Paulo – O grupo de energia elétrica Neoenergia firmou acordo de acionistas que o permitirá incorporar a Elektro Holding, da espanhola Iberdrola Energia, que passará a ser majoritária no negócio após a associação, informou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira.

Após a implementação da operação, a Iberdrola terá 52,45 por cento da Neoenergia, contra 39 por cento atualmente.

Os demais sócios da elétrica, Previ e BB Banco de Investimentos, ficarão com 38,2 por cento e 9,35 por cento, respectivamente, ante 49 por cento e 12 por cento hoje.

A Neoenergia atua em geração, transmissão e comercialização de eletricidade, além de controlar distribuidoras de energia na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Já a Elektro, que pertence 99,9 por cento à Iberdrola, controla operações de distribuição de energia em São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de possui ativos de geração renovável.

“A operação resultará no surgimento de uma companhia líder no setor elétrico na América Latina, com sede e centro de operações no Brasil, e com sócios relevantes… o que assegura o compromisso da companhia combinada em desenvolver o setor elétrico brasileiro”, disse a Neoenergia em seu comunicado ao mercado.

O negócio está sujeito à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).