Neoenergia avalia captação internacional

Nova York – A empresa de eletricidade Neoenergia está considerando promover uma captação de recursos no mercado internacional, após ter enviado pedidos de propostas no fim de 2016, afirmou nesta quinta-feira o IFR, serviço de informações da Thomson Reuters, citando duas fontes.

Os principais acionistas da Neoenergia são a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, com participação de 49,01 por cento, e a elétrica espanhola Iberdrola, com 39 por cento, segundo o site da empresa.

