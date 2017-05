Natura vai abrir quatro lojas físicas no Rio

São Paulo – Depois de abrir dez lojas físicas em São Paulo, a Natura anuncia que, agora, vai apontar sua expansão para a cidade do Rio de Janeiro.

Nas últimas duas semanas a empresa de cosméticos, que sempre foi referência em vendas diretas, lançou duas unidades em shoppings cariocas – Barrashopping e Bossa Novas – e prepara para até o final de julho outros dois lançamentos, nos shoppings Gávea e Rio Design Barra.

Dessa forma, a empresa pretende recuperar uma fatia de mercado que era sua e, nos últimos anos, perdeu para sua principal concorrente, O Boticário, que hoje praticamente divide com a Natura a liderança do setor.

Segundo dados da consultoria Euromonitor, nos últimos anos a marca curitibana saltou de 6,9% para 10,9% de participação de mercado, enquanto a Natura caiu de 14,9% para 11,1%.

Loja

Com uma mesa central equipada com espelhos, uma bancada de maquiagem, provadores de perfumes e pia, a ideia da nova loja no shopping Bossa Nova é chamar os clientes para experimentarem os produtos.

O conceito é diferente do principal modelo de vendas da Natura, feito por mais de 1,8 milhão de consultores no país.

A empresa, no entanto, afirma que a intenção é que os canais sejam complementares.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Natura disse que a compra da fabricante de cosméticos australiana Aesop ajudou a fortalecer a percepção da importância do contato do cliente com os produtos em espaços físicos.

“Queremos que as pessoas tenham contato com os produtos e os conceitos da marca nas lojas da Natura. A aquisição da Aesop, concluída no ano passado, contribuiu muito para esse processo, pois trouxe conhecimento da importância de um espaço de experimentação dentro das lojas físicas”, afirma a empresa.

O atendimento nas lojas é feito por consultoras que recebem treinamento para ajudar os clientes a conhecer os produtos da marca.

A Natura ainda afirma que “o perfil dos vendedores é bastante diverso e representativo da população brasileira, com ampla diversidade de gênero, raça e idade”.

São Paulo

Em 2016, foram inauguradas cinco lojas em São Paulo: Shopping Morumbi, Villa Lobos, Shopping Paulista, Shopping Anália Franco e Eldorado.

Em abril, foram inauguradas as lojas do Shopping Jardim Sul, Cidade São Paulo, Pátio Higienópolis e Ibirapuera, além da primeira loja na Grande São Paulo, no Park São Caetano, em São Caetano do Sul.

Resultados

A Natura registrou um lucro líquido de R$ 189 milhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado reverte o prejuízo de R$ 69,1 milhões registrado em igual período de 2016.