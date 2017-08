Natura procura pessoas para criar coleção durante o SPFW

Firmando a sua parceria com o São Paulo Fashion Week, a Natura irá finalizar a temporada N44 com um desfile coletivo, criado por pessoas que não são estilistas.

A ação faz parte do reposicionamento da marca, que busca mostrar mais da diversidade brasileira, a partir da hashtag #TodaBelezaPodeSer.

“O SPFW é um ambiente criado para as pessoas discutirem as tendências de beleza, também. Por isso iremos criar um espaço para promover esse diálogo”, diz Fernanda Paiva, gerente de marketing institucional da Natura.

O primeiro passo da campanha começa nesta segunda-feira, 21, nas redes sociais. Internautas foram convidados a postar fotos ou vídeos com a hashtag da ação e, a partir disso, cliques serão selecionados para serem exibidos na plataforma digital da campanha e nos telões do SPFW N44.

Depois, 16 pessoas serão selecionadas, através das mídias sociais e por indicação de mentores, “pensando na diversidade física e de campos de atuação, e que nunca tenham feito uma coleção”, conta Fernanda.

Elas irão desenvolver uma linha coletiva durante a semana do SPFW, que será apresentada no encerramento do evento.

Todos passarão por vivência de preparação, contando com vestuário, styling e maquiagem, com a ajuda de especialistas nessas áreas.

Os mentores são: Jackson Araújo, especialista em comportamento, tendências e moda; Paulo Borges, responsável pela direção criativa e artística; Victor Apolinário, estilista da marca Cem Freio que junto com a sua equipe de costureiras será o mentor da coleção para finalização dos looks e styling de Marcos Costa, maquiador que prestará consultoria em beleza para a ação.

Os participantes ainda irão colocar a mão na massa por cerca de três horas em cada dia do evento, no Atelier Natura, no segundo piso da Bienal, que poderá ser visitado e permitirá a interação com o público.

“Nossa missão será trabalhar em colaboração para criar um grande momento de catarse coletiva e encerrar essa edição com um formato surpreendente”, explica a gerente de marketing.

As peças apresentadas não serão vendidas ao público, mas servem como simbolismo para a participação coletiva na moda.