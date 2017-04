Natura e CVC estarão na próxima rodada de lances pela Body Shop

Londres – A L’Oreal escolheu a Natura Cosméticos além de companhias de private equity como ofertantes na próxima rodada do leilão para seu negócio Body Shop, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

CVC Capital Partners, Advent International Corp. e Investindustrial Advisors SpA também estão entre as empresas da disputa, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o processo é privado.

Ofertas pela Body Shop atingiram mais de 800 milhões de euros (US$ 856 milhões), disseram as fontes. Ofertas vinculantes devem ser apresentadas no início de junho, disse uma das pessoas.

Há mais de uma década, em um acordo avaliado em 652 milhões de libras (US$ 833 milhões), a L’Oreal comprou a Body Shop, fundada em 1976 pela empresária britânica Anita Roddick.

A L’Oreal disse esta semana que ainda não tomou uma decisão sobre o futuro da rede, que viu seu lucro operacional cair 38% para 33,8 milhões de euros no ano passado.

Representantes da L’Oreal, CVC Capital e Advent preferiram não comentar. Investindustrial e Natura não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Body Shop tinha atraído lances iniciais de cerca de 15 empresas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto no início deste mês.

Sua controladora francesa havia dito em fevereiro que iria explorar todas as opções estratégicas para o negócio, que tem lutado com a concorrência pesada.