Natura diz não acreditar em redução da base de consultoras

São Paulo – O presidente da Natura, João Paulo Ferreira, afirmou que não acredita em uma continuidade da redução da base de consultoras de venda direta. Para ele, a tendência é de estabilidade depois que o número encolheu ao longo dos últimos doze meses encerrados em junho.

O executivo falou a jornalistas durante inauguração da nova sede administrativa da Natura, na zona oeste de São Paulo.

O novo espaço conta com uma Central de Experiência da Consultora, onde há o monitoramento em tempo real do negócio, recebimento de produtos e atuação da base de revendedores. Ferreira afirmou que as consultoras seguem no centro da estratégia da Natura, mesmo com o avanço recente da empresa no varejo.

Ferreira avaliou que existe sinergia entre o canal de varejo, o e-commerce e a venda direta. “Testamos, isso é, vimos que essa combinação gera um melhor negócio para todos, inclusive a Natura.

A construção do novo prédio utilizou conteúdo reciclado em 14% dos materiais. Mais de 1,6 mil funcionários passam a ficar alocados na nova sede administrativa, que fica ainda ao lado de um Centro de Distribuição.