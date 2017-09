Natura conclui aquisição da The Body Shop

São Paulo – A Natura Cosméticos anunciou nesta quinta-feira que concluiu a compra da marca britânica de cosméticos The Body Shop, em um negócio estimado em 1 bilhão de euros.

Em fato relevante, a Natura disse que adquiriu a totalidade das ações emitidas pela The Body Shop, anteriormente detidas pela L’Oréal.

“Todas as condições precedentes para o fechamento da operação foram cumpridas, incluindo as aprovações pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil e nos Estados Unidos da América”, disse a empresa brasileira.