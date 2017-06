Multiplus fecha parceria para acúmulo de pontos com Airbnb

São Paulo – A empresa de fidelidade Multiplus anunciou nesta terça-feira, 13, que fechou uma parceria com o Airbnb.

Pelo acordo, cada dólar gasto em estadias contratadas pelo serviço de hospedagens irá gerar um ponto aos clientes da Multiplus.

A nova colaboração já está disponível no site da companhia de fidelidade.

Os pontos serão validados mediante a efetivação da hospedagem, com o crédito sendo realizado em até quatro semanas após o check-out.

“Sempre procuramos oferecer aos nossos participantes novas e diferentes possibilidades para o acúmulo de pontos e a parceria com o Airbnb reforça nossa dianteira no mercado de fidelidade no Brasil”, diz, em nota, o presidente da Multiplus, Roberto Medeiros.

No mundo, o Airbnb oferece acesso a mais de 3 milhões de acomodações em mais de 65 mil cidades e 191 países – no Brasil, a empresa possui cerca de 123 mil ofertas.