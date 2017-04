Multiplan vê alta preliminar de 11% em vendas em abril

São Paulo – As vendas em shoppings da Multiplan tiveram alta preliminar de 11 por cento em abril, após expansão de 6,1 por cento no primeiro trimestre, disse nesta quinta-feira o presidente da gestora de shopping centers, José Isaac Peres.

Segundo ele, o resultado deve-se principalmente à melhora da confiança. A liberação de recursos de contas inativas do FTGS e o dólar mais alto também motivaram maiores gastos nos shoppings.

“Indiscutivelmente, as pessoas estão mais seguras que a inflação será pequena e os preços estão caindo, o que faz o consumidor gastar mais”, disse Peres, em teleconferência com analistas sobre os resultados trimestrais.

O executivo revelou que a Multiplan vem recebendo muitas ofertas de aquisição, mas acrescentou que a empresa avalia com cautela os investimentos. “Não faremos nenhuma loucura, mas se for estratégico, mesmo valendo mais, vamos comprar”, disse.

No primeiro trimestre, a empresa investiu 174,6 milhões de reais, sendo 42,6 milhões para novos empreendimentos. Entre eles, Peres destacou o ParkShopping Canoas, no Rio Grande do Sul, que será o vigésimo shopping da Multiplan.

Segundo ele, a companhia tem potencial para anunciar mais 60 mil a 80 mil metros quadrados em shoppings novos e expansões, se confirmada a expectativa de recuperação da economia. “Evidentemente estamos muito otimistas”, afirmou.

Peres também disse que a empresa tem flexibilidade para converter estacionamentos em lojas e áreas de serviços, se necessário. De janeiro a março, a receita da Multiplan com estacionamentos caiu 1,4 por cento, a 45,8 milhões de reais.

Às 15:16, a ação da Multiplan recuava 0,9 por cento, enquanto o Ibovespa cedia 0,3 por cento.