MPT abre ação contra dona da Riachuelo e pede R$ 37 mi

São Paulo – A Guararapes Confecções, dona da Riachuelo, está sendo processada pela falta de direitos trabalhistas em oficinas de costura contratadas pela companhia.

A ação foi aberta pelo Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte e elaborada pelo Grupo de Procuradores do Trabalho vinculados à Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes – CONAFRET.

O pedido de indenização por danos morais coletivos é no valor de 37,7 milhões de reais.

O MPT fez inspeções em 2015 em 43 oficinas de costura em 12 cidades – a maioria prestava serviços exclusivamente para a dona da Riachuelo. Elas eram responsáveis por costurar as peças segundo padrões estabelecidos pela contratante e já recebiam os tecidos cortados.

Durante as visitas, o MPT constatou que os empregados dessas subcontratadas recebem uma remuneração menor e têm menos direitos trabalhistas do que os empregados contratados diretamente pela Guararapes, inclusive quanto à saúde e segurança do trabalho.

Os empregadores dessas oficinas relataram que têm dificuldade para pagar salários, 13° e férias porque o valor repassado pela Guararapes não é o suficiente para cobrir os custos. A varejista fixou um preço de R$ 0,35 por minuto.

Os contratos de adesão com essas oficinas impedem que as terceirizadas negociem as cláusulas ou preços a serem pagos. Também não estipulam aviso prévio, o que significa que a Guararapes pode suspender o envio de peças para costura a qualquer momento.

De acordo com a ação civil, “as empresas de facção, ao final, funcionam como verdadeiros departamentos produtivos da empresa contratante, inteiramente integrados à sua dinâmica empresarial, apenas dotados de personalidade jurídica própria e vinculados contratualmente para disfarçar a real subordinação operacional, produtiva e econômica”.

Várias oficinas “já foram forçadas a encerrar suas atividades e seus proprietários se encontram endividados, porque tiveram que financiar as máquinas e equipamentos de costura, adquiridas de acordo com as especificações técnicas fornecidas pela Guararapes, para a costura de jeans”, afirmou o MPT em nota.

O órgão também afirma que centenas de ações individuais já foram propostas pelos empregados demitidos das oficinas na Justiça do Trabalho, cobrando parcelas rescisórias que não foram pagas e alegando a responsabilidade da Guararapes pelo pagamento dessas verbas.

Flávio Rocha, sócio e presidente da Riachuelo, publicou no Facebook uma crítica à ação. Segundo ele, a procuradora estaria perseguindo a empresa, que, por conta disso, diminuiu sua participação no estado de 60% para 20%.

De acordo com ele, a procuradora regional do Trabalho Ileana Mousinho, responsável pela ação, estaria divulgando denúncias infundadas.

Procurada por EXAME.com, a Guararapes não respondeu até o fechamento desta matéria.