Santo Domingo – As autoridades do Ministério Público da República Dominicana fizeram nesta quarta-feira uma operação de busca e apreensão nos escritórios da Odebrecht no país, onde é investigada pelo suposto pagamento de US$ 92 milhões em propinas para assumir obras de infraestrutura públicas.

Um grupo de agentes da Polícia Nacional ocupou as instalações da empresa, além de proibir a entrada a outros escritórios localizados em um edifício do centro da capital Santo Domingo.