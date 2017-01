Morre presidente da dona do Outback Brasil

São Paulo – O empresário Salim Maroun, presidente do grupo Bloomin Brands, faleceu na madrugada de hoje, 31.

O grupo opera as marcas Outback, Abbraccio, Mexcla e Fleming’s no Brasil e tem 11 mil funcionários no país.

Salim Boulos Maroun nasceu no Líbano em 1953 e se formou em Psicologia e Filosofia na França. Ele trabalhou nas operações do McDonald’s no Canadá por 3 anos e depois retornou ao seu país natal.

Por conta dos conflitos no Oriente Médio, ele veio para o Brasil em 1988 com sua família. Foi aqui que conheceu Peter Rodenbeck, que trouxe o McDonald’s para o país e, anos mais tarde, a rede Starbucks.

Maroun tornou-se franqueado da rede americana de fast food e continuou no negócio mesmo depois que Rodenbeck vendeu suas operações.

Em 1996, os dois empresários se uniram a Giancarlo Zanolini para trazer o Outback Steakhouse para o Brasil.

Nos últimos 11 anos, a rede se expandiu pelo país e hoje tem 83 unidades. É no Brasil que fica o restaurante com a maior receita da marca.

Maroun assumiu a presidência da rede de restaurantes em 2008.