Moody’s mantém perspectivas da Vale apesar de piora do Brasil

Rio de Janeiro – A agência de classificação de ricos Moody’s manteve perspectiva positiva para o rating da mineradora brasileira Vale, após piorar na semana passada a perspectiva do Brasil, por considerar que a companhia se beneficia por ter algum grau de isolamento em relação ao ambiente macroeconômico do país.

Em 26 de maio, a Moody’s alterou a perspectiva do rating do Brasil para negativa, ante estável, citando as incertezas em torno do ritmo de reformas após a mais recente crise política.

Segundo a agência, embora a Vale tenha 64 por cento dos seus ativos no Brasil, mais de 90 por cento das receitas são advindas das exportações.

A empresa também se beneficia de um amplo acesso a financiamentos externos.

“A posição competitiva da Vale como o principal produtor de minério de ferro e níquel em todo o mundo, o forte perfil de negócios e a alta exposição a mercados fora do Brasil apoiam a perspectiva positiva da empresa”, disse em nota a vice-presidente e diretora de crédito da Moody’s, Barbara Mattos.