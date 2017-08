Moody’s altera perspectiva do rating Ba3 da Gerdau para estável

São Paulo – A agência de classificação de risco Moody’s alterou há pouco a perspectiva do rating Ba3 da Gerdau de negativa para estável.

Em relatório, a Moody’s afirma que a mudança na perspectiva é um reflexo da resiliência das operações da Gerdau, apesar da crise do mercado no Brasil, com o apoio de iniciativas da empresa para reduzir custos “e sua disciplina em relação às despesas de capital e pagamento de dividendos”.

“Embora os principais mercados da Gerdau – Brasil e Estados Unidos – continuem fracos, as margens do EBTIDA ajustado da empresa se recuperaram lentamente nos últimos trimestres e fecharam junho de 2017 a 11,4% (queda ante os 13,5% em 2014, mas uma melhora na comparação com os 10,7% em 2015)”, explica a Moody’s.