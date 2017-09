Montadora PSA pode internalizar produção de componentes elétricos

Frankfurt – A montadora francesa PSA Peugeot Citroen está considerando absorver a produção de componentes elétricos de veículos, disse um diretor da empresa nesta terça-feira.

“Pensamos em fazer ou comprar a cadeia elétrica de motores; moveremos a parte de componentes para dentro da empresa, mas não a parte de produtos químicos de baterias”, disse à Reuters o executivo Patrice Lucas na feira de carros de Frankfurt.

Ele acrescentou que a PSA apresentará um plano de reestruturação para sua marca Opel em novembro, e que pretende finalizar um acordo de financiamento de carros com o banco BNP Paribas até o fim do ano.

No início do ano, o BNP Paribas anunciou a compra do braço de financiamento da Opel/Vauxhall, que era da PSA, por 900 milhões de euros.

A aquisição foi divulgada junto com a negociação da PSA para comprar a Opel da General Motors, em acordo que avaliou a marca em 2,2 bilhões de euros.