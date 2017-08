Modelo de venda da Eletrobras já teve sucesso no Brasil, diz CPFL

São Paulo – O modelo proposto pelo governo federal para a privatização da Eletrobras, com previsão de que a União seguirá como minoritária na empresa e terá poder de veto em algumas decisões, já foi testado com sucesso no Brasil em outras ocasiões, e a notícia é “muito positiva”, disse nesta terça-feira o presidente da elétrica CPFL Energia, André Dorf.

A CPFL é controlada pela gigante chinesa State Grid, que tem realizado aquisições de grande porte no Brasil, mas Dorf disse que ainda é cedo para falar em um eventual interesse da empresa em comprar uma fatia na Eletrobras.

Ele lembrou ainda que o modelo previsto para a Eletrobras provavelmente envolverá a venda de ações da empresa de forma mais dispersa no mercado, e não para um único comprador.